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Лапорта заявил, что «Барселона» будет выплачивать Месси зарплату до 2025 года

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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб будет выплачивать зарплату аргентинскому нападающему Лионелю Месси до 2025 года.
Лапорта заявил, что «Барселона» будет выплачивать Месси зарплату до 2025 года
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«У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно. Сумма входит в фонд заработной платы, но это можно по-разному интерпретировать», — цитирует Лапорту La Vanguardia.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее сообщалось, что Месси будет получать $50—60 млн в год в «Интер Майами».

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