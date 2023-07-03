Лапорта заявил, что «Барселона» будет выплачивать Месси зарплату до 2025 года

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что каталонский клуб будет выплачивать зарплату аргентинскому нападающему Лионелю Месси до 2025 года.

«У него была отсрочка выплаты зарплаты, согласованная с предыдущим советом директоров. Платежи заканчиваются в 2025 году. Ему платят неукоснительно. Сумма входит в фонд заработной платы, но это можно по-разному интерпретировать», — цитирует Лапорту La Vanguardia.

3 июня «Пари Сен-Жермен» объявил об уходе аргентинца. В текущем сезоне форвард забил 20 мячей и отдал 19 результативных передач в 38 матчах за парижан. Месси подпишет контракт с «Интер Майами» 1 июля.

Ранее сообщалось, что Месси будет получать $50—60 млн в год в «Интер Майами».