Железняков сообщил, что мировое фигурное катание топчется на месте без россиян

Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказал мнение касательно отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

«В мировом женском одиночном фигурном катании нет тех, кто мог бы конкурировать с Тутберидзе. В мире сейчас не очень хорошая тенденция. У нас спортсмены идут вперёд и развиваются, а они топчутся на месте. Нас очень сложно догнать», — приводит слова Железнякова РИА Новости.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24.

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее в МОК заявили, что их позиция не изменилась после недопуска российских фигуристов.