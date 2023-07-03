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Железняков сообщил, что мировое фигурное катание топчется на месте без россиян

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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, высказал мнение касательно отстранения российских фигуристов от международных соревнований.

«В мировом женском одиночном фигурном катании нет тех, кто мог бы конкурировать с Тутберидзе. В мире сейчас не очень хорошая тенденция. У нас спортсмены идут вперёд и развиваются, а они топчутся на месте. Нас очень сложно догнать», — приводит слова Железнякова РИА Новости.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Международный союз конькобежцев (ISU) 28 июня принял решение не включать российских фигуристов в список участников этапов серии Гран-при сезона-2023/24. 

Напомним, что ISU отстранил спортсменов из России и Белоруссии от международных соревнований из-за ситуации на Украине.

Ранее в МОК заявили, что их позиция не изменилась после недопуска российских фигуристов.

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