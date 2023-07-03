Спортсмен Кокляев: повышение выносливости — один из признаков продуктивных тренировок

Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев перечислил показатели продуктивной тренировки.

Есть ряд признаков, по которым можно судить, что план тренировок хороший, а сами тренировки являются продуктивными, сказал Кокляев в интервью Life.ru.

По его словам, после тренировок сон становится продолжительнее и крепче, улучшается аппетит, занятия спортом дают заряд бодрости и способствуют улучшению настроения.

Признаками качественной тренировки являются также мышечная усталость, сопровождающаяся характерным жжением в мышцах, а также увеличение мышечной массы — мышечный пампинг.

Повышение выносливости является ещё одним сигналом к тому, что всё идёт так, как надо, заключил спортсмен.

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