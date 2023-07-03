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Спортсмен Кокляев: повышение выносливости — один из признаков продуктивных тренировок

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Восьмикратный чемпион России по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса Михаил Кокляев перечислил показатели продуктивной тренировки.
Спортсмен Кокляев: повышение выносливости — один из признаков продуктивных тренировок
  • Gettyimages.ru

Есть ряд признаков, по которым можно судить, что план тренировок хороший, а сами тренировки являются продуктивными, сказал Кокляев в интервью Life.ru.

По его словам, после тренировок сон становится продолжительнее и крепче, улучшается аппетит, занятия спортом дают заряд бодрости и способствуют улучшению настроения.

Признаками качественной тренировки являются также мышечная усталость, сопровождающаяся характерным жжением в мышцах, а также увеличение мышечной массы — мышечный пампинг.

Повышение выносливости является ещё одним сигналом к тому, что всё идёт так, как надо, заключил спортсмен.

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