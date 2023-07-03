Тимошинина: наконец-то достигла состояния, когда получаешь удовольствие от самого прыжка

Трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина рассказала, ради чего продолжает прыгать.

«Ради удовольствия. Я наконец-то достигла состояния, когда его получаешь от самого прыжка, а не от оценок, которые горят на табло. Страх ошибиться или кому-то проиграть полностью ушёл. У нас уже появились на вышке очень сильные девочки, и мне реально не стыдно им в чём-то уступить. Как только я это осознала, появились совершенно другие эмоции. Гораздо более позитивные. А главное, мне всё ещё хочется прыгать — не наелась. Очень чётко поняла это, когда смотрела по телевизору последний чемпионат мира в Будапеште, на который мы не поехали», — заявила Тимошинина в интервью RT.

Ранее Тимошинина поделилась, насколько непросто приходилось ей с мамой-тренером.