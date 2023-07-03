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Тимошинина: начала прыгать под присмотром мамы, она постоянно держала меня в ежовых рукавицах

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Трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина поделилась, насколько непросто приходилось ей с мамой-тренером.
Тимошинина: начала прыгать под присмотром мамы, она постоянно держала меня в ежовых рукавицах
  • Gettyimages.ru

«На самом деле я всегда серьёзно к этому относилась, с самого детства. Когда начала прыгать под присмотром мамы, она постоянно держала меня в ежовых рукавицах. И если я элементы делала неидеально или не так, как от меня требовали, дома всегда за это получала. Поэтому, собственно, и было страшно. Мне кажется, она просто очень сильно хотела моего максимального успеха в спорте. Поэтому порой и перегибала палку. Я же не знала, как себя в этой ситуации вести. Хочется же, чтобы тебя хотя бы дома пожалели, когда не всё получается, а приходишь — там опять ругают. Сейчас нам удалось выстроить общение. Причём своё отношение к процессу изменила не только я, но и мама тоже. И обиды исчезли. Я чётко поняла: всеми своими умениями обязана прежде всего ей. Прыгай я у другого тренера, вряд ли достигла бы таких результатов. Получается, для этого надо было пройти через все сложности. Просто с возрастом понимаешь: в любой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Вряд ли родителям было просто меня тренировать. Думаю, им тоже досталось», — заявила Тимошинина в интервью RT.

Ранее Тимошинина объяснила, почему не выступает на трамплине.

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