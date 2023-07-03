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Тимошинина объяснила, почему не выступает на трамплине

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Трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина рассказала, почему не выступает на трамплине.
Тимошинина объяснила, почему не выступает на трамплине
  • Gettyimages.ru

«Очень хотелось. Но мне сразу объяснили: совместить два снаряда скорее всего не получится. Тем более, для трамплина пришлось бы набирать массу тела, много работать над наскоком. Возможно, у меня могло неплохо получиться, кстати. Я как-то от скуки решила отпрыгать метровый трамплин на чемпионате Москвы и заняла второе место. Такие эмоции были классные! В этом плане трамплин гораздо веселее вышки. Когда прыгаешь с платформы, почти всегда знаешь, чего ожидать. А здесь подвижная опора, и никогда не угадаешь, как на неё наскочишь», — заявила Тимошинина в интервью RT.

Ранее Тимошинина рассказала, как работа с психологом помогла обрести уверенность в себе.

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