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Тимошинина рассказала, как работа с психологом помогла обрести уверенность в себе

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Трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина объяснила, как работа с психологом помогла ей обрести уверенность в себе.
Тимошинина рассказала, как работа с психологом помогла обрести уверенность в себе
  • Gettyimages.ru

«Так, чтобы закончить карьеру из-за результата на чемпионате России — нет. Но вообще мысли перестать прыгать несколько лет назад меня посещали. После особенно неудачных выступлений, которые я никак не могла себе объяснить. На тренировках всё было хорошо, а вот показать результат на соревнованиях не получалось. В последнем олимпийском сезоне я даже с психологом начала работать. И с этого момента всё кардинально изменилось. Стала намного увереннее в себе. Поняла — реально могу хорошо прыгать. До этого такой уверенности не было. Всё время испытывала страх допустить ошибку. Этот путь к себе был сложным? Очень. И довольно долгим. Ощущения и страхи возможно усугублялись тем, что у меня спортивная семья, которая постоянно ждала побед. Это сильно давило», — заявила Тимошинина в интервью RT.

Ранее Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.

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