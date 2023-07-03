Тимошинина рассказала, как работа с психологом помогла обрести уверенность в себе

Трёхкратная чемпионка Европы по прыжкам с вышки Юлия Тимошинина объяснила, как работа с психологом помогла ей обрести уверенность в себе.

«Так, чтобы закончить карьеру из-за результата на чемпионате России — нет. Но вообще мысли перестать прыгать несколько лет назад меня посещали. После особенно неудачных выступлений, которые я никак не могла себе объяснить. На тренировках всё было хорошо, а вот показать результат на соревнованиях не получалось. В последнем олимпийском сезоне я даже с психологом начала работать. И с этого момента всё кардинально изменилось. Стала намного увереннее в себе. Поняла — реально могу хорошо прыгать. До этого такой уверенности не было. Всё время испытывала страх допустить ошибку. Этот путь к себе был сложным? Очень. И довольно долгим. Ощущения и страхи возможно усугублялись тем, что у меня спортивная семья, которая постоянно ждала побед. Это сильно давило», — заявила Тимошинина в интервью RT.

Ранее Анна Конаныхина и Юлия Тимошинина завоевали золотые медали чемпионата России в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки 2023 года в Екатеринбурге.