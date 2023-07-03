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Колобков заявил, что МОК должен запретить турниры на территории Чехии

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Бывший министр спорта России Павел Колобков высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен запретить турниры на территории Чехии.
Колобков заявил, что МОК должен запретить турниры на территории Чехии
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«Международные федерации и Олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии. Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Правительство Чехии 29 июня запретило участвовать в соревнованиях на территории страны российским спортсменам. Представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

Российский полузащитник Владислав Левин играет за чешский футбольный клуб «Словацко». В чемпионате России по футболу работают два чешских тренера: Марцел Личка в московском «Динамо» и Иржи Ярошик в «Оренбурге». Недавно футбольный клуб «Сочи» приобрёл защитника Юрия Медведева, у которого чешское гражданство. В клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в омском «Авангарде» и казанском «Ак Барсе», выступают чехи Либор Шулак и Дмитрий Яшкин.

Ранее в МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства.

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