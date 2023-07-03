Колобков заявил, что МОК должен запретить турниры на территории Чехии

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказал мнение, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен запретить турниры на территории Чехии.

«Международные федерации и Олимпийский комитет должны дать рекомендации и принять решение не проводить международные соревнования на территории Чехии. Потому что, проводя любые соревнования, страна должна гарантировать соблюдение соответствующих соглашений, в которых прописана возможность участия всех спортсменов», — цитирует Колобкова РИА Новости.

Правительство Чехии 29 июня запретило участвовать в соревнованиях на территории страны российским спортсменам. Представители чешского спорта не могут работать и выступать на территории России.

Российский полузащитник Владислав Левин играет за чешский футбольный клуб «Словацко». В чемпионате России по футболу работают два чешских тренера: Марцел Личка в московском «Динамо» и Иржи Ярошик в «Оренбурге». Недавно футбольный клуб «Сочи» приобрёл защитника Юрия Медведева, у которого чешское гражданство. В клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в омском «Авангарде» и казанском «Ак Барсе», выступают чехи Либор Шулак и Дмитрий Яшкин.

Ранее в МОК отметили недопустимость политизации спорта на фоне решения чешского правительства.