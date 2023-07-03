Агент Гаргаев заявил, что «Фатих Карагюмрюк» не хочет продавать Оздоева

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, что клуб не хочет продавать российского хавбека.

«Руководство клуба не настроено отпускать Магомеда, хотя и не скрывает, что по нему поступают предложения. В частности, два больших турецких клуба выходили. Плюс к самому Оздоеву уже обращались из греческого ПАОК. Руководители видят в нём одного из лидеров, хотят ставить серьёзные задачи на предстоящий сезон», — цитирует Гаргаева РИА Новости.

Как сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в соцсетях, греческий клуб готов заплатить €600 тыс. за трансфер 30-летнего полузащитника.

ПАОК также предложил россиянину контракт с зарплатой €1,2 млн в год.

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Анзор Гаргаев подтвердил интерес ПАОК к футболисту.