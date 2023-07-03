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Агент Гаргаев заявил, что «Фатих Карагюмрюк» не хочет продавать Оздоева

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Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, рассказал, что клуб не хочет продавать российского хавбека.
Агент Гаргаев заявил, что «Фатих Карагюмрюк» не хочет продавать Оздоева
  • Gettyimages.ru

«Руководство клуба не настроено отпускать Магомеда, хотя и не скрывает, что по нему поступают предложения. В частности, два больших турецких клуба выходили. Плюс к самому Оздоеву уже обращались из греческого ПАОК. Руководители видят в нём одного из лидеров, хотят ставить серьёзные задачи на предстоящий сезон», — цитирует Гаргаева РИА Новости.

Как сообщает журналист Ягыз Сабункуоглу в соцсетях, греческий клуб готов заплатить €600 тыс. за трансфер 30-летнего полузащитника.

ПАОК также предложил россиянину контракт с зарплатой €1,2 млн в год. 

Оздоев подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего полузащитника пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Контракт хавбека рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Анзор Гаргаев подтвердил интерес ПАОК к футболисту.

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