Агент Оздоева подтвердил интерес ПАОКа к футболисту

Анзор Гаргаев, агент полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, сообщил, что футболист может продолжить карьеру в клубе ПАОК.

«У ПАОКа есть интерес к Оздоеву. Но для того чтобы Магомед сделал следующий шаг в карьере, мы должны общаться с клубами. ПАОК действительно обращался по Оздоеву, он им интересен», — цитирует Гаргаева «Спорт-Экспресс».

По его словам, также Оздоевым интересуются и другие клубы.

«Но «Фатих» не горит желанием отпускать игрока. «Профессиональный игрок имеет контракт», — сказал Гаргаев.

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги может возглавить «Фатих Карагюмрюк».











