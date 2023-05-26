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Fanatik: Филиппо Индзаги сменит Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»

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Главный тренер «Реджины» Филиппо Индзаги может возглавить «Фатих Карагюмрюк».
Fanatik: Филиппо Индзаги сменит Пирло на посту главного тренера «Фатих Карагюмрюк»
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Fanatik, клубу уже удалось достигнуть соглашения с Индзаги. 

По информации источника, переговоры велись также с Дженнаро Гаттузо, но руководство турецкого клуба остановилось на кандидатуре Индзаги.

Филиппо Индзаги тренировал «Милан», «Венецию», «Болонью» и «Беневенто». 

44-летний специалист работал с туринским «Ювентусом» с 2020 по 2021 год. В качестве футболиста он выступал за клуб с 2011 по 2015 год. 

12 июня 2022 года Пирло возглавил турецкий клуб. 

«Фатих Карагюмрюк» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции, набрав 44 очка в 33 матчах.

Ранее полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшие несколько лет.

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