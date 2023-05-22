Оздоев: не вернусь в Россию в ближайшие два-три года

Полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что не собирается возвращаться в Россию в ближайшие несколько лет.

«В Россию, я думаю, ближайшие два-три года — нет. Я не знаю, как жизнь сложится. Но я хочу поиграть ещё за границей», — сказал Оздоев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее Оздоев рассказал, что отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой €2,5 млн.