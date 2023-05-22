Оздоев рассказал, что отказался от предложения из Саудовской Аравии с зарплатой €2,5 млн

Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев рассказал, что мог перейти в клуб Саудовской Аравии летом 2022 года.

«Был вариант в Саудовской Аравии. Даже летал туда на встречу с представителями команды. Предложение было заманчивым, но после встречи понял, что не моё. Предлагали €2,5 млн», — сказал Оздоев на YouTube-канале Нобеля Арустамяна.

Он добавил, что причиной отказа послужило отсутствие профессионализма в команде.

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что в «Фатих Карагюмрюк» заинтересованы продлить контракт с Оздоевым.