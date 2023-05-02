В «Фатих Карагюмрюк» заинтересованы продлить контракт с Оздоевым

Спортивный директор турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын высказался о возможном продлении контракта с российским полузащитником Магомедом Оздоевым.

«Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы продлить контракт с Оздоевым. У него ещё один год по контракту. Знаю, что некоторые команды заинтересованы в его переходе. Европа? Не могу сказать ничего конкретного», — цитирует Акына «Спорт-Экспресс».

Россиянин подписал контракт с турецким клубом 22 июля 2022 года. На счету 30-летнего Оздоева пять голов в 29 матчах во всех турнирах в сезоне-2022/23. Также в его активе четыре результативные передачи. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024 года.

«Фатих Карагюмрюк» занимает девятую строчку в таблице чемпионата Турции с 41 очком после 30 матчей.

Ранее сообщалось, что «Фатих Карагюмрюк» заинтересован в трансфере хавбека «Зенита» Кузяева.