«Фатих Карагюмрюк» заинтересован в трансфере хавбека «Зенита» Кузяева

Спортивный директор «Фатих Карагюмрюк» Мурад Акын сообщил, что полузащитник петербургского «Зенита» Далер Кузяев может перейти в турецкий футбольный клуб.

«Мы заинтересованы в приобретении Кузяева, если у нас получится, будет здорово увидеть его в полузащите с Оздоевым», — цитирует Акына «Спорт-Экспресс».

При этом он подчеркнул, что в ситуации с переходом важно желание самого игрока.

«В ближайшие дни хотим провести встречу с игроком, чтобы проговорить возможные детали», — добавил Акын.

В текущем сезоне 30-летний россиянин провёл за команду 28 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.

Ранее португальский спортивный агент Паулу Барбоза высказался о желании Кузяева продолжить карьеру в Европе.

















