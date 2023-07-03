Бородавко заявил, что Родченков пустил ум и таланты не во благо
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«Честно говоря, сейчас ко всей этой истории уже никак не отношусь, все эмоции улеглись. Это пройденный этап, а для самого Родченкова возможность лишний раз напомнить о себе. Я ведь его знал, когда он работал здесь. Это умный и талантливый человек, но навыки пустил не во благо», — цитирует Бородавко РИА Новости.
Бежавший из России в США Родченков в интервью Daily Mail анонсировал выход своей новой книги «Допинг. Запрещённые страницы». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвинил Россию и Международный олимпийский комитет (МОК) в несоблюдении антидопинговых мер. Также он призвал МОК запретить всем российским спортсменам участвовать в международных турнирах.
При этом исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.
Ранее Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова.