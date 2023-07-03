Бородавко заявил, что Родченков пустил ум и таланты не во благо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков пустил таланты не во благо.

«Честно говоря, сейчас ко всей этой истории уже никак не отношусь, все эмоции улеглись. Это пройденный этап, а для самого Родченкова возможность лишний раз напомнить о себе. Я ведь его знал, когда он работал здесь. Это умный и талантливый человек, но навыки пустил не во благо», — цитирует Бородавко РИА Новости.

Бежавший из России в США Родченков в интервью Daily Mail анонсировал выход своей новой книги «Допинг. Запрещённые страницы». Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории обвинил Россию и Международный олимпийский комитет (МОК) в несоблюдении антидопинговых мер. Также он призвал МОК запретить всем российским спортсменам участвовать в международных турнирах.

При этом исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее Родионенко призвала не относиться серьёзно к заявлениям Родченкова.