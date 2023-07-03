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Зделар: ЦСКА выдал неплохой сезон, но в будущем способен на большее

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Сербский полузащитник Саша Зделар высказал мнение, что армейский клуб может достичь большего в следующем сезоне.
Зделар: ЦСКА выдал неплохой сезон, но в будущем способен на большее
  • РИА Новости

«Думаю, да. Всегда есть резервы для усиления игры. В футболе, как и в жизни, ты должен развиваться и с каждым годом становиться лучше, чем раньше. Мы действительно выдали очень неплохой сезон, но в будущем, считаю, способны на большее», — цитирует Зделара Bobsoccer.

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Также подопечные Владимира Федотова одержали победу в Кубке России одолев «Краснодар» в серии пенальти.

Ранее Мостовой назвал ЦСКА главным соперником «Зенита» в новом сезоне.

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