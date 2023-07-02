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Мостовой назвал ЦСКА главным соперником «Зенита» в новом сезоне

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Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой считает московский ЦСКА основным конкурентом в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Мостовой назвал ЦСКА главным соперником «Зенита» в новом сезоне
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«В этом сезоне, думаю, ЦСКА будет соперником. В конце того сезона только им проиграли и «Ахмату» ещё», — заявил Мостовой в лектории «Знание» на VK Fest.

При этом 25-летний хавбек признал, что команда из Санкт-Петербурга «ужасно в группе выступила» в Кубке России-2022/23.

«Мы постоянно вылетаем то от «Арсенала», то от «Алании», то от «Динамо». С этим надо решить вопрос. Единственный трофей, который я не выиграл в России», — заключил Мостовой.

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал чемпионом России. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев считает главными конкурентами петербургской команды в борьбе за золотые медали все московские клубы, за исключением «Динамо».

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