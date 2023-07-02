Бакаев — об основных соперниках «Зенита» в новом сезоне: ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев считает главными конкурентами петербургской команды в борьбе за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24 все московские клубы, за исключением «Динамо».

«Как и обычно «Спартак», ЦСКА, «Локомотив». Все будут бороться», — заявил журналистам экс-хавбек красно-белых.

Бакаев ожидает от нового сезона только больших побед с петербургской командой.

«Хочется ещё раз стать чемпионами. Внести свой вклад», — добавил хавбек.

«Зенит» 1 июля одержал волевую победу над «Нефтчи» (3:1) в первом матче Кубка Премьер. Один из мячей забил Бакаев.

26-летний полузащитник на правах свободного агента перешёл в «Зенит» летом 2022 года и в дебютном сезоне стал чемпионом России.

Ранее Бакаев сообщил, что не планирует уходить из «Зенита».