Бакаев сообщил, что не планирует уходить из «Зенита»

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев дал понять, что продолжит выступать за петербургскую команду в чемпионате России по футболу сезона-2023/24.

«Ты что-то знаешь об интересе «Локомотива»? Нет, только из интернета. Обычно я не лезу, это больше дела Германа Ткаченко и моего отца. Они решают подобные моменты. Я не приходил сюда, чтобы через год уйти. Это всё слухи», — заявил журналисту экс-хавбек московского «Спартака».

«Зенит» 1 июля одержал волевую победу над «Нефтчи» (3:1) в первом матче Кубка Премьер. Один из мячей забил Бакаев.

26-летний полузащитник на правах свободного агента перешёл в «Зенит» летом 2022 года и в дебютном сезоне стал чемпионом России.

Ранее Бакаев сообщил, что футболисты «Спартака» поздравили его с днём рождения.