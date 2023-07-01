Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Бакаев сообщил, что футболисты «Спартака» поздравили его с днём рождения

Короткая ссылка
Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о поздравлениях с днём рождения от футболистов московского «Спартака».
Бакаев сообщил, что футболисты «Спартака» поздравили его с днём рождения
  • globallookpress.com

«Бывшие одноклубники поздравляли? Да, конечно... много кто поздравил», — заявил журналистам экс-футболист «Спартака».

По словам игрока, в последний раз он общался с капитаном красно-белых Георгием Джикией сегодня.

«Футбольных советов как таковых не даёт, больше жизненных. Он пожил больше, больше повидал», — добавил Бакаев.

«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в первом матче Кубка Премьер. Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Один из мячей забил Бакаев.

26-летний Бакаев на правах свободного агента перешёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить