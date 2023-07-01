Бакаев сообщил, что футболисты «Спартака» поздравили его с днём рождения

Полузащитник петербургского «Зенита» Зелимхан Бакаев рассказал о поздравлениях с днём рождения от футболистов московского «Спартака».

«Бывшие одноклубники поздравляли? Да, конечно... много кто поздравил», — заявил журналистам экс-футболист «Спартака».

По словам игрока, в последний раз он общался с капитаном красно-белых Георгием Джикией сегодня.

«Футбольных советов как таковых не даёт, больше жизненных. Он пожил больше, больше повидал», — добавил Бакаев.

«Зенит» одержал волевую победу над «Нефтчи» в первом матче Кубка Премьер. Игра в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Сергея Семака. Один из мячей забил Бакаев.

26-летний Бакаев на правах свободного агента перешёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года.