Андрей Мостовой: Малком занял место Дзюбы в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как Малком стал лидером команды.

«Малком для меня — открытие в этом году. На тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него. Я считаю, что это всё связано с влиянием Дзюбы. Раньше он был лидером команды, а потом он ушёл. Место стало вакантным, Малком его занял», — цитирует игрока РИА Новости.

Малком в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Игорь Корнеев заявил, что «Зенит» отпустит Малкома не меньше чем за €30 млн.