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Андрей Мостовой: Малком занял место Дзюбы в «Зените»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как Малком стал лидером команды.
Андрей Мостовой: Малком занял место Дзюбы в «Зените»
  • Gettyimages.ru

«Малком для меня — открытие в этом году. На тренировке смотришь на него, пытаешься учиться у него. Я считаю, что это всё связано с влиянием Дзюбы. Раньше он был лидером команды, а потом он ушёл. Место стало вакантным, Малком его занял», — цитирует игрока РИА Новости.

Малком в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее Игорь Корнеев заявил, что «Зенит» отпустит Малкома не меньше чем за €30 млн.

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