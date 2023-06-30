Корнеев: «Зенит» отпустит Малкома не меньше чем за €30 млн

Бывший тренер сборной России по футболу Игорь Корнеев считает, что петербургский «Зенит» не продаст Малкома за небольшие деньги.

«Зенит» отпустит его только за большие деньги. Не менее €30 млн. Но клуб будет искать предложение в €30–€40 млн. За эти деньги стоит ему уходить в правильный чемпионат», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

При этом, по его мнению, Малком не смог проявить себя в сборной Бразилии.

«Это могло бы привлечь к нему внимание. Не получилось», — добавил Корнеев.

Малком в сезоне-2022/23 забил 26 мячей и отдал девять результативных передач в 33 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах. Контракт нападающего с санкт-петербургским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» хочет взять в аренду Вендела и Малкома.





