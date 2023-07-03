Вайцеховская заявила, что Косторная после Жгун попала «не в те руки»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а ныне журналист RT Елена Вайцеховская высказала своё мнение о российской фигуристке Алёне Косторной.

«Косторная — мой любимый l’Enfant Terrible фигурного катания. Её талант безусловен. Но я бы сказала (заранее простите, кто не разделяет), что в своём фигурнокатательном прошлом она попала от прекрасного технаря Елены Жгун «не в те руки», — написала Вайцеховская в Telegram-канале.

Она добавила, что Косторная — не конвейерный товар, в групповом режиме её не подогнать под «золотой» стандарт.

В настоящий момент Алёна катается в паре с Георгием Куницей. Дуэт тренируется под руководством Рослякова. В женском одиночном катании фигуристка выиграла чемпионат Европы и финал Гран-при.

Ранее сообщалось, что Косторная хочет сделать параллельный тройной аксель в программах.