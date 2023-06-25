Косторная хочет сделать параллельный тройной аксель в программах

Российская фигуристка Алёна Косторная заявила, что хочет сделать параллельный тройной аксель в программах.

«Какой элемент хочется выучить в парном катании? Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится», — приводит слова Косторной «Сириус Журнал».

Косторная катается в паре с Георгием Куницей. Пара тренируется под руководством Рослякова. 22 апреля дуэт впервые официально представил новую короткую программу.

Ранее Росляков заявил, что Косторная и Куница разучили все тройные элементы.