Косторная хочет сделать параллельный тройной аксель в программах
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«Какой элемент хочется выучить в парном катании? Хочется сделать в программах параллельный тройной аксель. Не знаю, насколько это возможно, но, думаю, когда-нибудь получится», — приводит слова Косторной «Сириус Журнал».
Косторная катается в паре с Георгием Куницей. Пара тренируется под руководством Рослякова. 22 апреля дуэт впервые официально представил новую короткую программу.
Ранее Росляков заявил, что Косторная и Куница разучили все тройные элементы.