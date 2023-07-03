Агент Барбозы подтвердил интерес к футболисту со стороны клуба РПЛ
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«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Но данная информация не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», — цитирует Педроса Sport24.
В сезоне-2022/23 форвард провёл за «Фламенго» 35 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €21 млн.
Ранее сообщалось, что немецкий форвард ПАОК Нарей может перейти в ЦСКА.