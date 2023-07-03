Агент Барбозы подтвердил интерес к футболисту со стороны клуба РПЛ

Хуниор Педроса, агент нападающего «Фламенго» Габриэла Барбозы, высказался об интересе к своему клиенту со стороны клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Но данная информация не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», — цитирует Педроса Sport24.

В сезоне-2022/23 форвард провёл за «Фламенго» 35 матчей во всех турнирах, забил 17 мячей и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до 31 декабря 2024 года. Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в €21 млн.

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