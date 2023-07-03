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Семак надеется увидеть Коваленко в ближайших матчах «Зенита»

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, нет ли у него опасений что, если Вендел останется в клубе, то вернётся отстающим в плане кондиций.
Семак надеется увидеть Коваленко в ближайших матчах «Зенита»
  • Gettyimages.ru

«Опасений нет. У нас есть и другие игроки, каждый из которых сам творец своей жизни и своего будущего. Вопрос по Венделу полностью на контроле клуба», — заявил Семак.

Он также высказался о состоянии Александра Коваленко.

«Ему приходится непросто, нужно привыкать к нашим нагрузкам и требованиям. Он — парень талантливый и перспективный. Мы ждём, чтобы он как можно быстрее набрал кондиции, которые позволят ему играть. Надеюсь, мы сможем увидеть его в ближайших товарищеских встречах», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Семак хочет проверить молодых вратарей «Зенита» в матчах предсезонного турнира.

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