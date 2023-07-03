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Клубы АПЛ подняли цены на футболки, себестоимость перекрывается в десять раз

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Клубы из первой десятки Английской премьер-лиши (АПЛ) представили новые комплекты футболок с поднятыми ценами.

Болельщикам «Манчестер Юнайтед», «Арсенала» и «Тоттенхэма» придётся заплатить около €93. МЮ и «канониры» подняли цены с €81. Цена футболки вырастет ещё больше в том случае, если покупатель захочет добавить имя и номер (€ 116).

По информации The Sun, клубы не получают особо высокий доход от продажи футболок, потому что большая часть денег идёт продавцу. Клубы АПЛ утверждают, что цены на форму устанавливает производитель.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» мог нелегальным путём получить £30 млн в сезоне-2012/13.

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