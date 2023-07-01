The Times: «Манчестер Сити» мог нелегальным путём получить £30 млн
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Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, журналисты ознакомились с отчётом УЕФА за 2020 год, из которого следует, что английский клуб мог получить две выплаты по £15 млн от неизвестного из Абу-Даби.
Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от телекоммуникационной компании Etisalat. В УЕФА пришли к выводу, что эти выплаты могли быть сделаны владельцами клуба.
Ранее английские футбольные клубы обвинили в недостаточном расовом разнообразии.