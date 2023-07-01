The Times: «Манчестер Сити» мог нелегальным путём получить £30 млн

«Манчестер Сити» мог нелегальным путём получить £30 млн в сезоне-2012/13.

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, журналисты ознакомились с отчётом УЕФА за 2020 год, из которого следует, что английский клуб мог получить две выплаты по £15 млн от неизвестного из Абу-Даби.

Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от телекоммуникационной компании Etisalat. В УЕФА пришли к выводу, что эти выплаты могли быть сделаны владельцами клуба.

Ранее английские футбольные клубы обвинили в недостаточном расовом разнообразии.