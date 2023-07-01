Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

The Times: «Манчестер Сити» мог нелегальным путём получить £30 млн

Короткая ссылка
«Манчестер Сити» мог нелегальным путём получить £30 млн в сезоне-2012/13.
The Times: «Манчестер Сити» мог нелегальным путём получить £30 млн
  • © AP Photo/Manu Fernandez

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на The Times, журналисты ознакомились с отчётом УЕФА за 2020 год, из которого следует, что английский клуб мог получить две выплаты по £15 млн от неизвестного из Абу-Даби.

Платежи были оформлены как спонсорские выплаты от телекоммуникационной компании Etisalat. В УЕФА пришли к выводу, что эти выплаты могли быть сделаны владельцами клуба.

Ранее английские футбольные клубы обвинили в недостаточном расовом разнообразии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить