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Английские футбольные клубы обвинили в недостаточном расовом разнообразии

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Партнёрство темнокожих футболистов обвинило Футбольную ассоциацию Англии в недостаточном расовом разнообразии.
Английские футбольные клубы обвинили в недостаточном расовом разнообразии
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Sky Sports, организация недовольна несоблюдением кодекса разнообразия, в соответствии с которым английские клубы должны стремиться заполнять установленную квоту сотрудников (25%) и тренеров (10%) небелого цвета кожи.

Данный документ был разработан и поддержан всеми клубами Английской премьер-лиги (АПЛ) в 2020 году.

В отчёте организации отмечается, что лишь десять клубов из всех четырёх дивизионов соответствуют требованиям: «Ипсвич Таун», «Куинз Парк Рейнджерс», «Стоук Сити», «Бёрнли», «Бёртон Альбион», «Донкастер Роверс», «Флитвуд Таун», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Брентфорд».

В прошедшем сезоне в АПЛ темнокожие футболисты составляли 43% всех игроков.

Ранее главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что испанская Ла Лига должна учиться у АПЛ, как бороться с расизмом.

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