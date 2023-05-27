Гвардиола: Примера должна учиться у АПЛ, как бороться с расизмом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отреагировал на расистский скандал вокруг нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Примера должна учиться у АПЛ. В Англии все очень жёсткие в борьбе с расизмом. Здесь знают, что должны делать. Эта проблема есть везде — когда думают, что лучше соседа, лучше других. Это касается всех поколений повсюду», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

21 мая «Реал» потерпел поражение от «Валенсии» со счётом 0:1 в матче 35-го тура Ла Лиги. В середине второго тайма встреча была прервана из-за расистских оскорблений, доносившихся с трибун в адрес 22-летнего бразильца.

Ранее сообщалось, что Винисиус выступит в суде по делу о расизме с тремя обвиняемыми.