Экс-чемпион мира Джошуа в августе проведёт поединок с Уайтом
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Поединок должен состояться 12 августа в Лондоне, сообщает Sky Sports.
На счету 33-летнего Джошуа 25 побед (22 нокаутом) и три поражения. 21 августа в Джидде украинский боец Александр Усик отстоял свои пояса WBA, WBO, IBO и IBF в поединке с британцем.
На счету 35-летнего Уайта 28 побед, из которых 19 нокаутом, при трёх поражениях. В декабре 2015 года Джошуа победил Уайта техническим нокаутом.
Ранее сообщалось, что поединок Усика с британцем Тайсоном Фьюри может не состояться в 2023 году.