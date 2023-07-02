Экс-чемпион мира Джошуа в августе проведёт поединок с Уайтом

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа проведёт поединок со своим соотечественником Диллианом Уайтом.

Поединок должен состояться 12 августа в Лондоне, сообщает Sky Sports.

На счету 33-летнего Джошуа 25 побед (22 нокаутом) и три поражения. 21 августа в Джидде украинский боец Александр Усик отстоял свои пояса WBA, WBO, IBO и IBF в поединке с британцем.

На счету 35-летнего Уайта 28 побед, из которых 19 нокаутом, при трёх поражениях. В декабре 2015 года Джошуа победил Уайта техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что поединок Усика с британцем Тайсоном Фьюри может не состояться в 2023 году.