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Экс-чемпион мира Джошуа в августе проведёт поединок с Уайтом

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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе британец Энтони Джошуа проведёт поединок со своим соотечественником Диллианом Уайтом.
Экс-чемпион мира Джошуа в августе проведёт поединок с Уайтом
  • Gettyimages.ru
  • © James Chance

Поединок должен состояться 12 августа в Лондоне, сообщает Sky Sports.

На счету 33-летнего Джошуа 25 побед (22 нокаутом) и три поражения. 21 августа в Джидде украинский боец Александр Усик отстоял свои пояса WBA, WBO, IBO и IBF в поединке с британцем. 

На счету 35-летнего Уайта 28 побед, из которых 19 нокаутом, при трёх поражениях. В декабре 2015 года Джошуа победил Уайта техническим нокаутом.

Ранее сообщалось, что поединок Усика с британцем Тайсоном Фьюри может не состояться в 2023 году.

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