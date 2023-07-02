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Непомнящий: «Спартак» может «посыпаться» из-за возможных скандалов в новом сезоне

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Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» необходимо сохранить благоприятную атмосферу внутри коллектива для того, чтобы на равных бороться за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.
Непомнящий: «Спартак» может «посыпаться» из-за возможных скандалов в новом сезоне
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» — команда настроения. Непонятно, что от неё ждать. Если внутри коллектива и вокруг него будет нормальная атмосфера, климат, то может побороться. Но если в клубе начнутся какие-то скандалы, как это обычно бывает, красно-белые могут посыпаться», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что красно-белые по составу абсолютно конкурентоспособны по отношению к другим лидерам Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Убеждён, что «Зениту» могут навязать конкуренцию, несмотря на то, что петербуржцы по нашим меркам укомплектованы очень хорошо», — добавил Непомнящий.

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые. 

Новый чемпионат стартует 22 июля.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что ждёт перерождения от «Спартака» в новом сезоне РПЛ.





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