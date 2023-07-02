Непомнящий: «Спартак» может «посыпаться» из-за возможных скандалов в новом сезоне

Бывший главный тренер сборной Камеруна Валерий Непомнящий считает, что «Спартаку» необходимо сохранить благоприятную атмосферу внутри коллектива для того, чтобы на равных бороться за золотые медали чемпионата России по футболу сезона-2023/24.

«Спартак» — команда настроения. Непонятно, что от неё ждать. Если внутри коллектива и вокруг него будет нормальная атмосфера, климат, то может побороться. Но если в клубе начнутся какие-то скандалы, как это обычно бывает, красно-белые могут посыпаться», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».

При этом он подчеркнул, что красно-белые по составу абсолютно конкурентоспособны по отношению к другим лидерам Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Убеждён, что «Зениту» могут навязать конкуренцию, несмотря на то, что петербуржцы по нашим меркам укомплектованы очень хорошо», — добавил Непомнящий.

«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.

Новый чемпионат стартует 22 июля.

Ранее Геннадий Орлов заявил, что ждёт перерождения от «Спартака» в новом сезоне РПЛ.











