Непомнящий: «Спартак» может «посыпаться» из-за возможных скандалов в новом сезоне
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Спартак» — команда настроения. Непонятно, что от неё ждать. Если внутри коллектива и вокруг него будет нормальная атмосфера, климат, то может побороться. Но если в клубе начнутся какие-то скандалы, как это обычно бывает, красно-белые могут посыпаться», — цитирует Непомнящего «Матч ТВ».
При этом он подчеркнул, что красно-белые по составу абсолютно конкурентоспособны по отношению к другим лидерам Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Убеждён, что «Зениту» могут навязать конкуренцию, несмотря на то, что петербуржцы по нашим меркам укомплектованы очень хорошо», — добавил Непомнящий.
«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.
Новый чемпионат стартует 22 июля.
Ранее Геннадий Орлов заявил, что ждёт перерождения от «Спартака» в новом сезоне РПЛ.