Орлов ждёт перерождения от «Спартака» в новом сезоне РПЛ
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Последние годы селекционные дела у «Спартака» шли неудачно. Плюс свои лидеры не растут, всё время на одном уровне. Но для чемпионства этого недостаточно. Фактически «Спартак» должен переродить команду. У них есть способные молодые ребята — Хлусевич и Литвинов, например», — цитирует Орлова Sport24.
При этом он подчеркнул, что «Спартак» сможет составить конкуренцию петербургскому «Зениту» в борьбе за победу в чемпионате.
«Сможет, конечно. «Спартак» хорошо играл осенью и в итоге дошёл до третьего места», — добавил Орлов.
«Зенит» в сезоне-2022/23 в пятый раз подряд стал победителем РПЛ. ЦСКА завоевал серебряные медали, «Спартак» — бронзовые.
Новый чемпионат стартует 22 июля.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев считает главными конкурентами петербургской команды в борьбе за золотые медали все московские клубы, за исключением «Динамо».