Волков проведёт следующий поединок в начале осени с ведущим бойцом UFC
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«В начале осени Александр проведёт свой очередной бой. Где и с кем, пока сказать не могу. Пока UFC официально не анонсирует поединок. Но подготовка уже идёт», — цитирует Кияшко Metaratings.
При этом он дал понять, что соперник уже известен.
«Работаем под него. Могу сказать, что это топовый тяжеловес и достойный соперник», — заключил Кияшко.
Волков в марте нанёс поражение в первом раунде Александру Романову (нокаут) из Молдавии в поединке на турнире UFC Fight Night 221.
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