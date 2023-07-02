«Ак Барс» поздравил бойца UFC Фахретдинова с победой над Ли

Пресс-служба «Ак Барса» принесла поздравления российскому бойцу UFC Ринату Фахретдинову после победы над американцем Кевином Ли.

«Первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов одержал третью победу подряд — в этот раз он одолел соперника всего за 55 секунд! Поздравляем и гордимся! Алга!», — говорится в сообщении.

31-летний уроженец Саранска закончил схватку удушающим приёмом в первом раунде.

На счету Фахретдинова 23 победы и одно поражение. У Ли 19 побед и восемь поражений.

Ранее Фахретдинов высказался о своей победе над Ли на турнире UFC Fight Night.