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«Ак Барс» поздравил бойца UFC Фахретдинова с победой над Ли

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Пресс-служба «Ак Барса» принесла поздравления российскому бойцу UFC Ринату Фахретдинову после победы над американцем Кевином Ли.
«Ак Барс» поздравил бойца UFC Фахретдинова с победой над Ли
  • Gettyimages.ru
  • © Chris Unger

«Первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов одержал третью победу подряд — в этот раз он одолел соперника всего за 55 секунд! Поздравляем и гордимся! Алга!», — говорится в сообщении.

31-летний уроженец Саранска закончил схватку удушающим приёмом в первом раунде.

На счету Фахретдинова 23 победы и одно поражение. У Ли 19 побед и восемь поражений.

Ранее Фахретдинов высказался о своей победе над Ли на турнире UFC Fight Night.

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