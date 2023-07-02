«Ак Барс» поздравил бойца UFC Фахретдинова с победой над Ли
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«Первый татарин в истории UFC Ринат Фахретдинов одержал третью победу подряд — в этот раз он одолел соперника всего за 55 секунд! Поздравляем и гордимся! Алга!», — говорится в сообщении.
31-летний уроженец Саранска закончил схватку удушающим приёмом в первом раунде.
На счету Фахретдинова 23 победы и одно поражение. У Ли 19 побед и восемь поражений.
Ранее Фахретдинов высказался о своей победе над Ли на турнире UFC Fight Night.