Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Игнатьев завершил карьеру

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев принял решение завершить карьеру.

«Никита закончил свою карьеру, в последний раз он выходил на помост ещё в прошлом сезоне», — цитирует Валентину Родионенко ТАСС.

По её словам, 31-летний Игнатьев видел, что молодые гимнасты уже поджимают его, и смысла продолжать тренироваться уже не было.

«Устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать. Никита — талантливый спортсмен, который во многом сумел себя реализовать в гимнастике», — заключила Родионенко.

Игнатьев завоевал золотые награды чемпионатов Европы в 2014-м и 2016 году. В его коллекции золотая, серебряная и две бронзовые медали Европейских игр (2015).

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская дала понять, что намерена вновь заняться профессиональным гольфом.