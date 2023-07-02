Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Игнатьев завершил карьеру

Короткая ссылка
Старший тренер сборной России Валентина Родионенко сообщила, что двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Никита Игнатьев принял решение завершить карьеру.
Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Игнатьев завершил карьеру
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Heathcote

«Никита закончил свою карьеру, в последний раз он выходил на помост ещё в прошлом сезоне», — цитирует Валентину Родионенко ТАСС.

По её словам, 31-летний Игнатьев видел, что молодые гимнасты уже поджимают его, и смысла продолжать тренироваться уже не было.

«Устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать. Никита — талантливый спортсмен, который во многом сумел себя реализовать в гимнастике», — заключила Родионенко.

Игнатьев завоевал золотые награды чемпионатов Европы в 2014-м и 2016 году. В его коллекции золотая, серебряная и две бронзовые медали Европейских игр (2015).

Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская дала понять, что намерена вновь заняться профессиональным гольфом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить