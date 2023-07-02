Двукратный чемпион Европы по спортивной гимнастике Игнатьев завершил карьеру
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«Никита закончил свою карьеру, в последний раз он выходил на помост ещё в прошлом сезоне», — цитирует Валентину Родионенко ТАСС.
По её словам, 31-летний Игнатьев видел, что молодые гимнасты уже поджимают его, и смысла продолжать тренироваться уже не было.
«Устал бороться с травмами, да и возраст давал уже о себе знать. Никита — талантливый спортсмен, который во многом сумел себя реализовать в гимнастике», — заключила Родионенко.
Игнатьев завоевал золотые награды чемпионатов Европы в 2014-м и 2016 году. В его коллекции золотая, серебряная и две бронзовые медали Европейских игр (2015).
Ранее олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская дала понять, что намерена вновь заняться профессиональным гольфом.