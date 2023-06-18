Олимпийская чемпионка Шиманская хочет вернуться в профессиональный гольф

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Вера Шиманская дала понять, что намерена вновь заняться профессиональным гольфом.

«Я в гольф играю с 2002 года, после того как закончила карьеру гимнастки. У меня был большой перерыв из-за пандемии. Попробую вернуться в большой гольф, в женский профессиональный европейский тур», — цитирует Шиманскую ТАСС.

По словам спортсменки, после коронавирусных ограничений у неё родилась дочка.

«Что также отсрочило моё возвращение. Но сейчас я начинаю набирать спортивную форму для того, чтобы вернуться в тур», — заключила Шиманская.

Международная федерация гольфа (IGF) разрешила спортсменам из России и Белоруссии под нейтральным флагом выступать на турнирах под её эгидой.

Ранее бывшая легкоатлетка и спортивный комментатор Иоланда Чен назвала «бредятиной» возможный допуск россиян к Олимпиаде в статусе беженцев.