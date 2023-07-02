РИА Новости: у «Динамо» не будет проблем с получением денег за Моро

Московское «Динамо» не столкнётся с проблемами при получении денег за трансфер хорватского полузащитника Николы Моро в итальянскую «Болонью».

«По выплате трансфера нет проблем», — цитирует источника РИА Новости.

В предыдущем сезоне Моро на правах аренды выступал за «Болонью». Он в составе клуба провёл 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

Контракт хорвата с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее власти Италии приняли решение запретить игрокам Серии А носить футболки с 88-м номером.