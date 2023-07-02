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РИА Новости: у «Динамо» не будет проблем с получением денег за Моро

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Московское «Динамо» не столкнётся с проблемами при получении денег за трансфер хорватского полузащитника Николы Моро в итальянскую «Болонью».
РИА Новости: у «Динамо» не будет проблем с получением денег за Моро
  • globallookpress.com
  • © Daniel Felipe Kutepov

«По выплате трансфера нет проблем», — цитирует источника РИА Новости.

В предыдущем сезоне Моро на правах аренды выступал за «Болонью». Он в составе клуба провёл 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач. 

Контракт хорвата с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.

Ранее власти Италии приняли решение запретить игрокам Серии А носить футболки с 88-м номером.

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