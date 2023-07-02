РИА Новости: у «Динамо» не будет проблем с получением денег за Моро
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«По выплате трансфера нет проблем», — цитирует источника РИА Новости.
В предыдущем сезоне Моро на правах аренды выступал за «Болонью». Он в составе клуба провёл 28 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.
Контракт хорвата с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2025 года.
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