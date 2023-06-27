Итальянским футболистам запретили играть в майках с номером «88»

Итальянские власти приняли решение запретить футболистам носить футболки с 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом.

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози считает, что инициатива внесёт большой вклад в развитие футбола, сообщает Reuters.

Отмечается, что решение предусматривает запрет на использование болельщиками символов, которые могут напоминать о нацизме.

В сезоне-2022/23 в топ-клубах Серии А под 88-м номером выступали хорваты Марио Пашалич из «Аталанты» и Тома Башич из «Лацио».

Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Никола Моро может продолжить карьеру в «Болонье».