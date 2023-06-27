Итальянским футболистам запретили играть в майках с номером «88»
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Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози считает, что инициатива внесёт большой вклад в развитие футбола, сообщает Reuters.
Отмечается, что решение предусматривает запрет на использование болельщиками символов, которые могут напоминать о нацизме.
В сезоне-2022/23 в топ-клубах Серии А под 88-м номером выступали хорваты Марио Пашалич из «Аталанты» и Тома Башич из «Лацио».
Ранее сообщалось, что полузащитник «Динамо» Никола Моро может продолжить карьеру в «Болонье».