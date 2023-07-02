Дочь Это’о хочет посадить экс-футболиста в тюрьму из-за неуплаты алиментов

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов УЕФА Самюэль Это’о рискует оказаться за решеткой.

Дочь бывшего футболиста «Барселоны» и «Интера» Эрика До Росарио Ньевес просит суд отправить в тюрьму её отца из-за долга по алиментам, сообщает Sport.es.

Суд в феврале 2022 года признал 22-летнюю девушку дочерью Это’о. Фернандо Осуну, адвокат Ньевес, потребовал год тюремного заключения для экс-форварда сборной Камеруна, который обязан погасить задолженность в размере €90 тыс.

Помимо, «Барселоны» и «Интера», Это’о играл в «Челси», «Эвертоне», «Анжи». Игрок был признан четыре раза лучшим футболистом года в Африке.

Ранее сообщалось, что у полузащитника и защитника сборной Хорватии по футболу Луки Модрича и Деяна Ловрена возникли проблемы с законом.

















