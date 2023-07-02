Дочь Это’о хочет посадить экс-футболиста в тюрьму из-за неуплаты алиментов
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Дочь бывшего футболиста «Барселоны» и «Интера» Эрика До Росарио Ньевес просит суд отправить в тюрьму её отца из-за долга по алиментам, сообщает Sport.es.
Суд в феврале 2022 года признал 22-летнюю девушку дочерью Это’о. Фернандо Осуну, адвокат Ньевес, потребовал год тюремного заключения для экс-форварда сборной Камеруна, который обязан погасить задолженность в размере €90 тыс.
Помимо, «Барселоны» и «Интера», Это’о играл в «Челси», «Эвертоне», «Анжи». Игрок был признан четыре раза лучшим футболистом года в Африке.
Ранее сообщалось, что у полузащитника и защитника сборной Хорватии по футболу Луки Модрича и Деяна Ловрена возникли проблемы с законом.