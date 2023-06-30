Hina: Модрича и Ловрена обвинили в даче ложных показаний

У полузащитника и защитника сборной Хорватии по футболу Луки Модрича и Деяна Ловрена возникли проблемы с законом.

Прокуратура города Осиек обвинила футболистов в даче ложных показаний по делу против бывшего президента загребского «Динамо» Здравко Мамича в 2017 году, сообщает Hina.

Мамич был обвинён в уклонении от уплаты налогов и в хищении более €15 млн за трансферы футболистов команды из столицы Хорватии. Он был приговорён судом к 6,5 года тюрьмы.

Модрич и Ловрен до переезда в клубы Западной Европы играли в «Динамо». Ловрен также известен по выступлению за петербургский «Зенит», а Модрич — за мадридский «Реал».

Ранее сообщалось, что на «Зенит» подали в суд за чемпионский парад.











