На «Зенит» подали в суд за чемпионский парад

Районные суды Санкт-Петербурга зарегистрировали дела об административных правонарушениях во время празднования чемпионства «Зенита».

«Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.2.2 (организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах) КоАП РФ в отношении АО «ФК «Зенит», — сообщает пресс-служба суда.

Дзержинский, Октябрьский и Петроградский суды зарегистрировали дела об административных нарушениях со стороны «Зенита».

При этом материалы пока не приняты к производству ни в одном из судов, а представитель «Зенита» с озвученными нарушениями не согласен.

Напомним, что «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом России. Вторым финишировал ЦСКА. Тройку лучших замкнул «Спартак».

Ранее сообщалось, что в «Зените» назвали слухами информацию об интересе «Ювентуса» к Малкому.