Колосков не считает приглашение Карасёва на судейский сбор УЕФА сигналом к снятию санкций
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
«Карасёв для УЕФА является не новой фигурой, он в последние пять лет уже участвовал во всех тренировочных сборах, которые проводит судейский комитет УЕФА. Здесь я не вижу ничего сверхординарного, это обычное явление», — цитирует Колоскова ТАСС.
Он подчеркнул, что РФС является полноправным членом УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).
«УЕФА и ФИФА регулярно выплачивают РФС причитающиеся суммы на развитие футбола и различные программы. Поэтому то, что пригласили Карасёва на этом фоне, вообще ничего не значит», — заключил Колосков.
44-летний Карасёв до введения санкций работал на матчах чемпионата Европы и мира, а также на встрече за Суперкубок УЕФА.
ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
Ранее Карасёв признался, что часто бывает недоволен собой после матчей.