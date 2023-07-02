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Колосков не считает приглашение Карасёва на судейский сбор УЕФА сигналом к снятию санкций

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков призвал не делать поспешных выводов после приглашения Сергея Карасёва на сбор судей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Колосков не считает приглашение Карасёва на судейский сбор УЕФА сигналом к снятию санкций
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Карасёв для УЕФА является не новой фигурой, он в последние пять лет уже участвовал во всех тренировочных сборах, которые проводит судейский комитет УЕФА. Здесь я не вижу ничего сверхординарного, это обычное явление», — цитирует Колоскова ТАСС.

Он подчеркнул, что РФС является полноправным членом УЕФА и Международной федерации футбола (ФИФА).

«УЕФА и ФИФА регулярно выплачивают РФС причитающиеся суммы на развитие футбола и различные программы. Поэтому то, что пригласили Карасёва на этом фоне, вообще ничего не значит», — заключил Колосков.

44-летний Карасёв до введения санкций работал на матчах чемпионата Европы и мира, а также на встрече за Суперкубок УЕФА.

ФИФА и УЕФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее Карасёв признался, что часто бывает недоволен собой после матчей.





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