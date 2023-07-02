Шевченко: спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в международных турнирах

Бывший главный тренер сборной Украины по футболу высказался против участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях.

«Моя позиция очень чёткая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях», — цитирует Шевченко Sky.

Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.

Ранее в МОК заявили, что их позиция не изменилась после недопуска российских фигуристов.