Шевченко: спортсмены из России и Белоруссии не должны участвовать в международных турнирах
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«Моя позиция очень чёткая. Ни один российский или белорусский спортсмен не должен участвовать в международных соревнованиях», — цитирует Шевченко Sky.
Исполком МОК в марте рекомендовал международным федерациям допускать к соревнованиям не поддерживающих специальную военную операцию россиян в качестве нейтральных спортсменов. При этом организация предлагает отказывать в участии атлетам, связанным с вооружёнными силами и органами безопасности, а также сборным в командных дисциплинах.
Ранее в МОК заявили, что их позиция не изменилась после недопуска российских фигуристов.