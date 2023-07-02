В Федерации футбола Турции рассказали о возможности проведения товарищеского матча со сборной России
- РИА Новости
«Для сборной Турции невозможно будет сыграть товарищеский матч с командой России в сентябре. Возможно ли организовать матч со сборной России в будущем? Пока сложно рассуждать на эту тему и сказать, возможно это или нет», — цитирует Тозара Sport24.
28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.
После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).
Ранее сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА.