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В Федерации футбола Турции рассказали о возможности проведения товарищеского матча со сборной России

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Пресс-атташе Федерации футбола Турции Туркер Тозар высказался о возможном товарищеском матче с Россией.
В Федерации футбола Турции рассказали о возможности проведения товарищеского матча со сборной России
  • РИА Новости

«Для сборной Турции невозможно будет сыграть товарищеский матч с командой России в сентябре. Возможно ли организовать матч со сборной России в будущем? Пока сложно рассуждать на эту тему и сказать, возможно это или нет», — цитирует Тозара Sport24.

28 февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА.

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