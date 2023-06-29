Сборная России опустилась на 38-ю строчку в рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг мужских футбольных национальных сборных.

Национальная команда России опустилась с 37-й на 38-ю строчку в таблице (1495,53 очка).

Лидером рейтинга является сборная Аргентины (1843,73). На втором месте команда Франции (1843,54), третью строчку занимает Бразилия (1828,27).

После отстранения сборная России провела товарищеские матчи с Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0), Узбекистаном (0:0), Ираном (1:1) и Ираком (2:0).

Ранее сообщалось, что сборная Венгрии по футболу не сможет сыграть с Россией в сентябре.