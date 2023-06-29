Сборная Венгрии по футболу не сможет сыграть с Россией в сентябре

Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо рассказал о причинах невозможности проведения товарищеского матча с командой России в сентябре 2023 года.

«На данный момент у нас уже забронированы все дни в рамках матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года и товарищеских игр. Поэтому согласно календарю сборная Венгрии не сможет провести товарищескую встречу с командой России в сентябре», — приводит слова Шабо Sport24.

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в Федерации футбола Сенегала выразили готовность провести товарищеский матч со сборной России.