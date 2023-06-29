Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сборная Венгрии по футболу не сможет сыграть с Россией в сентябре

Короткая ссылка
Пресс-секретарь Федерации футбола Венгрии Герго Шабо рассказал о причинах невозможности проведения товарищеского матча с командой России в сентябре 2023 года.
Сборная Венгрии по футболу не сможет сыграть с Россией в сентябре
  • РИА Новости

«На данный момент у нас уже забронированы все дни в рамках матчей квалификации чемпионата Европы 2024 года и товарищеских игр. Поэтому согласно календарю сборная Венгрии не сможет провести товарищескую встречу с командой России в сентябре», — приводит слова Шабо Sport24.

В настоящее время российские клубы и сборные отстранены от участия в официальных соревнованиях под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ранее в Федерации футбола Сенегала выразили готовность провести товарищеский матч со сборной России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить