Салихова: странно видеть, как «Спартак» поздравляет носителя стрелки, но не бывшего владельца

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала поздравление полузащитника Зелимхана Бакаева со стороны красно-белого клуба.

«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки», — цитирует Салихову Metaratings.ru.

26-летний Бакаев на правах свободного агента перешёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года. 1 июля воспитаннику красно-белых исполнилось 27 лет.

Ранее Бакаев сообщил, что не планирует уходить из «Зенита».