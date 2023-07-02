Салихова: странно видеть, как «Спартак» поздравляет носителя стрелки, но не бывшего владельца
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Достаточно странно видеть, как «Спартак» не поздравляет бывшего владельца, но при этом поздравляет целователя и носителя стрелки», — цитирует Салихову Metaratings.ru.
26-летний Бакаев на правах свободного агента перешёл из «Спартака» в «Зенит» летом 2022 года. 1 июля воспитаннику красно-белых исполнилось 27 лет.
Ранее Бакаев сообщил, что не планирует уходить из «Зенита».