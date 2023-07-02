Кремлёв — о решении МОК лишить IBA признания: мы не дадим спортсменов в обиду
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«Это было понятно, их решение — ангажированное. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть. Наша задача — отстаивать интересы спортсменов, мы не дадим их в обиду», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».
МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.
Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.
Ранее Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК.