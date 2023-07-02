Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Кремлёв — о решении МОК лишить IBA признания: мы не дадим спортсменов в обиду

Короткая ссылка
Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) лишить организацию признания.
Кремлёв — о решении МОК лишить IBA признания: мы не дадим спортсменов в обиду
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Это было понятно, их решение — ангажированное. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть. Наша задача — отстаивать интересы спортсменов, мы не дадим их в обиду», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить