Кремлёв — о решении МОК лишить IBA признания: мы не дадим спортсменов в обиду

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) лишить организацию признания.

«Это было понятно, их решение — ангажированное. Мы будем этим заниматься, в олимпийской семье просто появились эти поросята, их нужно отправить в загон, пусть у себя там гадят. В спорте их не должно быть. Наша задача — отстаивать интересы спортсменов, мы не дадим их в обиду», — приводит слова Кремлёва «Матч ТВ».

МОК принял решение не возвращать признание Международной ассоциации бокса 22 июня.

Кроме того, МОК рекомендует принять решение о том, чтобы IBA не проводила олимпийский турнир по боксу на Играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Ранее Кремлёв призвал национальные федерации не поддаваться панике из-за решений МОК.